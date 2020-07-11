В Шпильберге (Австрия) продолжается Гран-при Штирии. Сегодня, 11 июля, во второй день гоночного уик-энда, состоятся третья свободная практика и квалификация.

Тренировка на автодроме «Ред Булл Ринг» запланирована на 13:00 по московскому времени, квалификация — на 16:00. Накануне организаторы соревнований предупредили, что расписание может быть изменено в связи с погодными условиями: в Шпильберге ожидаются ливни и грозы.

Не исключено, что свободные заезды и квалификация вообще не состоятся сегодня. В таком случае тренировка будет отменена, а квалификация перенесена на утро воскресенье. Если и там погода не позволит выйти на автодром, квалификационными будут считаться результаты второй свободной практики, прошедшей в пятницу.