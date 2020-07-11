В субботу, 11 июля, состоится церемония награждения ISU Skating Awards. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
Россиянки Алена Косторная и Александра Трусова будут претендовать на награду в номинации «лучший новичок», их соперницей станет кореянка Ю Ен.
Евгения Медведева претендует на победу в номинации «Лучшая программа», куда также попали Кевин Аймо (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).
Анна Щербакова может получить премию в номинации «Лучший костюм» , её соперники — Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония).
Этери Тутберидзе номинирована в категории «Лучший тренер», где соперничает с Рафаэлем Арутюняном и Брайаном Орсером.
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