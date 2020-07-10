Нидерландская шорт-трекистка, чемпионка мира на дистанции 500 м Лара Ван Рёйвен скончалась сегодня, 10 июля, в возрасте 27 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Ван Рёйвен была госпитализирована в клинику в Перпиньяне 25 июня прямо со сборов национальной команды в Фон-Ромё (французские Пиренеи). Спортсменка жаловалась на плохое состояние. В больнице ей диагностировали аутоиммунное заболевание, которое привело к серьезным осложнениям.

С 29 июня спортсменку ввели в состояние искусственной комы, однако она так и не смогла вернуться к жизни.

За свою карьеру Лара ван Рёйвен завоевала три золотых медали чемпионата Европы, одно золото (500 м) и одно серебро (эстафета) на чемпионатах мира, а также бронзовую награду на Олимпийских играх в Пхенчхане (эстафета).