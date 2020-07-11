В субботу, 11 июля, состоится внеочередная отчетно-выборочная конференция Союза биатлонистов России (СБР).

На ней будет избран новый президент организации, однако кандидат остался всего один — Виктор Майгуров. Вторым претендентом был Владимир Драчев, но он накануне объявил о добровольной отставке и снятии своей кандидатуры с выборов. Драчев объяснил это тем, что после принятия поправок в Конституцию РФ ему необходимо сосредоточиться на работе в Государственной думе.

Для того чтобы вступить в должность, Виктору Майгурову нужно набрать две трети голосов делегатов конференции. Если этого не случится, то полномочия президента до следующей конференции будет исполнять один из членов правления СБР.