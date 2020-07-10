Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Государственной думы РФ Владимир Драчев объяснил свое решение подать в отставку с поста главы СБР за день до выборов.

Слова Драчева цитирует портал «Матч ТВ». Специалист отметил, что принял решение уйти в государственную работу по поправкам в Конституцию. «Буквально вся страна проголосовала, будет очень много работы в Государственной Думе, больше ста законов будем принимать», — заявил Драчев, отметив, что принял решение уйти на одну работу.

«Я всё передам будущему наследнику, так сказать. Пусть работает и вносит свою лепту, я буду помогать, он будет воплощать», — сказал Драчев, подчеркнув, что основная нагрузка в СБР будет связана с международными отношениями.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Драчев подал в отставку с поста президента СБР.