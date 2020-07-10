Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги работы Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев заявил: «Мы должны сказать Драчеву спасибо за ту работу, которая им была сделана. И золото Логинова при Драчеве». Комментатор отметил, что Драчев не потратил два года впустую, тяжело общался с IBU, поскольку у СБР отобрали аккредитацию.

«Он сделал максимум на этом посту. Если будет создан попечительский совет, то Драчев, последний обладатель Кубка мира из россиян, четырехкратный чемпион мира, олимпийский призер, в него войдет», — сказал Губерниев, отметив, что Драчев еще пригодится российскому биатлону.

Напомним, Владимир Драчев подал в отставку с поста главы СБР за день до выборов нового президента, в которых собирался принять участие.