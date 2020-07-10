Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем возможном возвращении в московский «Спартак».

В эфире телеканала «Матч Премьер» Комбаров отметил, что в «Спартаке» всегда было повышенное внимание, а в «Крыльях Советов» немножко вздохнул.

«Нельзя никогда загадывать и ничего исключать, поэтому вероятно, что я когда-нибудь смогу вернуться в «Спартак», для меня это родная команда», — отметил футболист, добавив, что нужно играть на высоком уровне, чтобы быть интересным этому клубу.

Комбаров добавил, что у него нет зла или обиды на «Спартак», ведь расставание было хорошим.

Напомним, Дмитрий Комбаров 8 лет провел в академии московского «Спартака», а также с 2010 по 2019 год выступал в основном составе клуба.