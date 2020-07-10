Главные новости из мира спорта за пятницу, 10 июля — в дайджесте Nevasport.

Драчев объявил об уходе с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объявил, что покидает должность. В заявлении, приведенном на сайте СБР, Драчев пояснил, что после принятия поправок в Конституцию РФ необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами.

Тедеско оштрафовали на 500 тысяч за скандал с судьей на матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был оштрафован на 500 тысяч за поведение в матче против «Локомотива» в 27-м туре Российской Премьер-лиги. КДК РФС не только оштрафовал немецкого специалиста, но и дисквалифицировал его на три игры чемпионата России по футболу.

Ян и Алдо показали одинаковый вес перед титульным боем на бойцовском острове UFC

Российский боец UFC Петр Ян и его соперник на грядущем турнире UFC бразилец Жозе Алдо прошли традиционную церемонию взвешивания перед титульным боем на бойцовском острове. Оба спортсмена показали вес в 61,2 килограмма, эта отметка является верхней границей легчайшей категории.

Косторная показала фрагмент новой произвольной программы под песню Билли Айлиш

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная показала фрагмент произвольной программы на новый сезон-2020/21. Видеоролик с отрывком программы появился в «Инстаграме» хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. В программе будет три музыкальных части: песня «Lovely» в исполнении itsAMoney, затем от Билли Айлиш и Khalid, а затем — Galpe.

41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год

Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон. Информация об этом сообщает официальный сайт «Автомобилиста». Через 10 дней Дацюку исполнится 42 года, он отыграет в клубе еще как минимум один год.

Станцию метро «Новокрестовскую» решили переименовать в «Зенит»

Станция Петербургского метрополитена «Новокрестовская» официально будет переименована в «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор футбольного «Зенита» Александр Медведев. «Сегодня состоялось заседание топонимической комиссии и она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок», — заявил Медведев.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов-2019/20. По результатам жеребьевки точно известны две четвертьфинальные пары: «Аталанта» (Италия) сыграет с «Пари Сен-Жермен» (Франция), а «РБ Лейпциг» (Германия) встретится с «Атлетико» (Испания). Также стало известны две другие пары тех клубов, кто еще не доиграл 1/8 финала: «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия), «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия).

Матч «Ахмата» и «Зенита» рассудит Вилков

Судья Михаил Вилков назначен на игру 28-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и «Зенитом». Ему будут помогать помощники на линии Николай Еремени и Андрей Болотенков. В качестве резервного рефери выступит Лаша Верулидзе. Арбитрами VAR в игре станут Алексей Еськов и Антон Аверьянов. Инспектором встречи выступит Сергей Французов.