Российский теннисист Карен Хачанов будет участвовать в выставочном теннисном турнире в Берлине.

Помимо Хачанова участниками турнира станут итальянский спортсмен Маттео Берреттини и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Хачанов сыграет с 17 по 19 июля на харде, Берреттини — с 13 по 15 июля на траве, а Баутиста-Агут будет принимать участие в обоих соревнованиях.

Напомним, на этой неделе Карен Хачанов выступил на турнире австрийа Доминика Тима Thiem’s Seven в Австрии. Россиянин победил итальянца Берреттини, но уступил Баутиста-Агуту и Деннису Новаку.

В данный момент Карен Хачанов идет на 15-й строчке в мировом рейтинге АТР. В активе российского теннисиста 2120 баллов. 14-м идет Андрей Рублев, от него Хачанов отстает на 114 очков.