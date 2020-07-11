Сегодня, 11 июля, станут известны победители первой премии ISU Skating Awards, которая будет вручаться лучшим фигуристам по итогам сезона. Бесплатная прямая трансляция церемонии вручения будет доступна здесь.

На победу в номинации «Лучший костюм» претендует россиянка Анна Щербакова, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также японец Юдзуру Ханю.

Победителя определит жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка, россиянка Татьяна Навка, двукратная чемпионка мира из Японии Мики Андо, олимпийский чемпион Эрик Редфорд из Канады, двукратный бронзовый призер Олимпиады Лю Чен (Китай), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали из Франции и американский чемпион мира Тодд Элдридж.

ISU Skating Awards – новая премия в фигурном катании. Награды должны были вручаться после чемпионата мира-2020 в канадском Монреале, который был отменен из-за пандемии коронавируса.