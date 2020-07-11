Рэпер Баста поддержал Петра Яна перед титульным боем с Алдо на UFC 251

Рэпер Баста, настоящее имя которого — Василий Вакуленко, поддержал российского бойца UFC в легчайшем весе Петра Яна перед титульным поединком против экс-чемпиона промоушена в полулегком весе Жозе Алдо.

«Я записываю это видео в поддержку Петра Яна. Петя, я хочу пожелать тебе удачи, победы. Хочу пожелать хорошего настроения, уверенности. Вся страна болеет за тебя. Ждем прекрасного боя и твоей победы. Всегда рядом», – сказал Баста на видео в своем Instagram.

Титульный бой между Алдо и Яном пройдет в ночь с 11 на 12 июля на бойцовском острове UFC. Турнир UFC 251 станет первым в этой локации. Петр Ян провел в ММА 15 боев и одержал 14 побед, Алдо имеет в активе 28 побед, а также 6 поражений.

В со-главном поединке турнира встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй, в мэйн-ивенте — Камару Усман и Хорхе Масвидаль.