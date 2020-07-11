Следующий розыгрыш регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги может стартовать 1 декабря.

Об этом сообщает TSN. По информации источника, следующий сезон Лиги планирует начаться в первый день первого месяца зимы, а тренировочные лагеря клубы смогут открыть 17 ноября. Отмечается, в ночь на 11 июля НХЛ и Ассоциация игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) утвердили план возобновления текущего сезона, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 1 августа 10-дневным отборочным турниром Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что хоккеистам НХЛ позволили принимать участие в зимних Олимпийских играх. НХЛ будет участвовать в Олимпиаде впервые с 2014 года. В 2018 году, когда лига приняла решение не принимать участие в ОИ, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн говорил, что большинство команд было против участия в Играх.