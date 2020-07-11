Поветкин закончил первый этап подготовки к бою с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин продолжает подготовку к поединку с британцем Диллианом Уайтом.

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компания «Мир бокса». По информации источника, 40-летний Поветкин закончил первый этап подготовки, который состоялся на Алтае. Отмечается, в воскресенье команда возвращается в Москву.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Марком Тиббсом. По словам Уайта, он и Тиббс больше не работают вместе как боксер и тренер. Боксер отметил, он тренируется в Португалии, а у Марка молодая семья, и у него есть новый тренажерный зал в Великобритании.