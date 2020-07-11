Ганский полузащитник турецкого «Кайсериспора» Бернард Менса может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает турецкий журналист Сафак Малатья в своем Twitter. По его информации, петербуржцы сделали предложение по 25-летнему хавбеку в размере пяти миллионов евро.

В текущем сезоне Бернард Менса сыграл в составе «Кайсериспора» 25 встреч, отметился пятью забитыми голами и отдал восемь результативных передач. Контракт полузащитника с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют московские «Локомотив» и «Спартак». Отмечалось, что конкуренцию московским клубам в борьбе за Менсу может составить греческий ПАОК, который готов заплатить около шести миллионов евро.