Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил работу за рубежом с работой в «Рубине».

По словам Слуцкого, в «Халл Сити» команды не было вообще, и она не могла быть сыгранной. Тренер отметил, в межсезонье команду покинули 25 человек, и таких экстремальных ситуаций у Слуцкого не было никогда в карьере.

«Витесс» — это, можно сказать, мост: много арендованных игроков и тех, кто уходит на повышение. От 10 до 15 человек меняется в межсезонье. Ситуация с «Рубином» в этом плане легче», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в данный момент «Рубин» Слуцкого после 27 туров идет на девятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиге. Следующий матч казанцы проведут 12 июля в гостях против московского ЦСКА.