Бразильский боец UFC в наилегчайшем весе Дэйвесон Фигередо заразился коронавирусной инфекцией.

Боец должен был вылететь в Абу-Даби из Сан-Паулу для поединка против американца Джозефа Бенавидеса, но в аэропорту его тест на коронавирус дал положительный результат.

По словам менеджер Фигередо Уоллид Исмаил, ранее боец уже переболел коронавирусом. Исмаил отметил, что Фигередо не мог получить положительный результат теста, потому что у него был COVID два месяца назад.

Отмечается, завтра Фигередо пройдет новый тест на коронавирус, и если тот снова окажется положительным, реванш против Бенавидеса будет отменен.

Напомним, титульный поединок в наилегчашем дивизионе между Дэйвесоном Фигередо и Джозефом Бенавидесом должен состояться 18 июля на «Бойцовском острове».