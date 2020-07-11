Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Председателем комитета будет олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а также вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. В состав СДК также вошел член комитета главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, а независимыми экспертами стали двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков, чемпионы России Ильдар Мухометов и Андрей Назаров, а также Александр Поляков и секретарь Александр Солнцев.

В сравнении с прошлым составом комитета, в его состав не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин.

Отметим, СДК КХЛ рассматривает ситуации, связанные с нарушениями дисциплины со стороны игроков, тренеров и других представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.