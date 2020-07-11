Олейник: Петр Ян идет сейчас на серии настоящего победителя-воина

Российский боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник высказал несколько пожеланий Петру Яну перед титульным боем.

По словам Олейника, Петру Яну он желает только победы в нелегком поединке. Боец отметил, Ян идет сейчас на серии настоящего победителя-воина.

«Желаю не расслабиться, собраться, вспомнить, как путь пройден. Высшая ступенька стоит перед ним. Тебе осталось зажмурить глаза, собраться и с богом взять этот последний шаг — самый сложный, но самый достойный. Вперед к победе», — сказал Олейник, слова которого приводит «Рен ТВ».

Титульный бой между Алдо и Яном пройдет в ночь с 11 на 12 июля на бойцовском острове UFC. Турнир UFC 251 станет первым в этой локации. Петр Ян провел в ММА 15 боев и одержал 14 побед, Алдо имеет в активе 28 побед, а также 6 поражений.

В со-главном поединке турнира встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй, в мэйн-ивенте — Камару Усман и Хорхе Масвидаль.