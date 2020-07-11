Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением об уходе с поста президента СБР Владимира Драчева.

По словам Матыцина, Драчев принял очень непростое решение, к которому он с уважением относится. Матыцин отметил, деятельность депутата Госдумы очень многогранна и требует много времени. Он добавил, что Драчев принял ответственное решение, которое позволит консолидироваться и выбрать руководителя, который во главе команды будет развивать биатлон как минимум до Олимпийских игр в Пекине.

«Мы считаем, что очень профессионально решались вопросы и плюсов было больше, чем сейчас остается проблем», — приводит слова Матыцина, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Драчев был у руля СБР с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.