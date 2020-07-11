Президент UFC Дана Уайт рассказал, что пока не связывался с российским чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Это ужасно. Мы также чувствуем себя ужасно и переживаем за Хабиба. Он очень любит отца и они были очень близки», — сказал Дана Уайт, слова которого приводит MMA Fighting.

Он отметил, бойцу нужно время для того, чтобы он привел свои мысли в порядок и решил, что будет делать дальше. Уайт добавил, сейчас его не беспокоят и оставили в покое.

Напомним, о смерти 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В апреле тренер был госпитализирован в Дагестане с пневмонией. Затем из-за ухудшения состояния он был спецбортом доставлен в Москву. У Абдулманапа подтвердился коронавирус, который дал осложнения на сердце. Нурмагомедов-старший находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.