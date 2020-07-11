Назаров отказался входить в состав СДК КХЛ

Российский тренер Андрей Назаров отказался входить в состав спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги.

По словам Назарова, он с большим уважением относится к Сергею Козлову, который сделал ему это предложение, а также к Валерию Каменскому, возглавляющему спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, однако специалист, слова которого приводит «Чемпионат», отметил, что он не видит себя на должности независимого эксперта в этом ведомстве.

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги.