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  • 13:19,  11 июля 2020
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Хоккей
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Назаров отказался входить в состав СДК КХЛ

Назаров отказался входить в состав СДК КХЛ
Андрей Назаров. Фото: Instagram.

Российский тренер Андрей Назаров отказался входить в состав спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги.

По словам Назарова, он с большим уважением относится к Сергею Козлову, который сделал ему это предложение, а также к Валерию Каменскому, возглавляющему спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, однако специалист, слова которого приводит «Чемпионат», отметил, что он не видит себя на должности независимого эксперта в этом ведомстве.

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Отметим, СДК КХЛ рассматривает ситуации, связанные с нарушениями дисциплины со стороны игроков, тренеров и других представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

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