Виктор Майгуров единогласно выбран главой Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России.

Об этом сообщает ТАСС. Сообщается, Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Отчетно-выборная конференция состоялась сегодня в подмосковных Химках.

Для того, чтобы вступить в должность, Виктору Майгурову было необходимо набрать две трети голосов делегатов конференции, так как он стал единственным кандидатом на пост.