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  • 13:20,  11 июля 2020
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Биатлон
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Виктор Майгуров единогласно выбран главой Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров единогласно выбран главой Союза биатлонистов России
Виктор Майгуров. Фото: instagram.com/victor_maygurov

Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России.

Об этом сообщает ТАСС. Сообщается, Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Отчетно-выборная конференция состоялась сегодня в подмосковных Химках.

Для того, чтобы вступить в должность, Виктору Майгурову было необходимо набрать две трети голосов делегатов конференции, так как он стал единственным кандидатом на пост.

Напомним, ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий. Драчев объяснил это тем, что после принятия поправок в Конституцию РФ ему необходимо сосредоточиться на работе в Государственной думе.

На отчетно-выборочную конференцию в Химки прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин, который  положительно оценил работу Драчева у руля СБР.

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