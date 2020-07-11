Виктор Майгуров единогласно выбран главой Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России.
Об этом сообщает ТАСС. Сообщается, Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Отчетно-выборная конференция состоялась сегодня в подмосковных Химках.
Для того, чтобы вступить в должность, Виктору Майгурову было необходимо набрать две трети голосов делегатов конференции, так как он стал единственным кандидатом на пост.
Напомним, ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий. Драчев объяснил это тем, что после принятия поправок в Конституцию РФ ему необходимо сосредоточиться на работе в Государственной думе.
На отчетно-выборочную конференцию в Химки прибыл министр спорта РФ Олег Матыцин, который положительно оценил работу Драчева у руля СБР.
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