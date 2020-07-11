Американский боец UFC в полусреднем дивизионе Хорхе Масвидаль рассказал, как сгонял вес перед поединком с Камару Усманом.

«Девять килограмм за шесть дней. Это все, что я могу сказать. Да, это было жестко, но я сделал это. Оппонент передо мной вполне себе укротимый, поэтому я не думал о том, во что я ввязался. Мне, конечно, было больно, тяжело изначально, когда я начал весогонку, но сейчас, когда все позади, я попью, перекушу, и очень скоро начнется время повеселиться», – сказал Масвидаль, слова которого приводит UFC Russia.

Отметим, Масвидаль и Усман встретятся в титульном поединке турнира UFC 251. Событие пройдет 12 июля на острове Яс в Абу-Даби. В со-главном поединке турнира встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй, еще один титульник — бой Петра Яна и Жозе Алдо в легчайшем весе.