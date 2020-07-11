Вице-президент Федерации баскетбола Грузии: Приветствую переход Шенгелии в ЦСКА

Вице-президент Федерации баскетбола Грузии Владимир Бойса поделился мнением о переходе баскетболиста сборной Грузии Торнике Шенгелии в ЦСКА.

По словам Бойсы, для Торнике Шенгелии сборная Грузии всегда была на первом месте. Он отметил, где бы ни играл Шенгелия, в Европе или НБА, он всегда приезжал с большой радостью на матчи сборной.

Вице-президент отметил, он уверен, что когда Шенгелия подписывал контракт с ЦСКА, он думал о сборной Грузии, потому что у него будет возможность присоединиться к сборной во время сезона Евролиги.

«Я приветствую переход в действующую команду чемпионов Евролиги, куда капитан сборной Грузии идет в качестве лидера. Желаю ему успехов в его новом клубе», — написал Бойса на своей странице в Facebook.