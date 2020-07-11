Вице-президент Федерации баскетбола Грузии: Приветствую переход Шенгелии в ЦСКА

Вице-президент Федерации баскетбола Грузии Владимир Бойса поделился мнением о переходе баскетболиста сборной Грузии Торнике Шенгелии в ЦСКА.
По словам Бойсы, для Торнике Шенгелии сборная Грузии всегда была на первом месте. Он отметил, где бы ни играл Шенгелия, в Европе или НБА, он всегда приезжал с большой радостью на матчи сборной.
Вице-президент отметил, он уверен, что когда Шенгелия подписывал контракт с ЦСКА, он думал о сборной Грузии, потому что у него будет возможность присоединиться к сборной во время сезона Евролиги.
«Я приветствую переход в действующую команду чемпионов Евролиги, куда капитан сборной Грузии идет в качестве лидера. Желаю ему успехов в его новом клубе», — написал Бойса на своей странице в Facebook.
Отметим, соглашение Торнике Шенгелии с ЦСКА рассчитано на три года. Прежним клубом 28-летнего баскетболиста была «Баскония», которой армейский клуб заплатил миллион евро в качестве компенсации за талантливого грузинского игрока.
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