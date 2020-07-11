Стал известен новый состав правления Союза биатлонистов России.

Об этом сообщает официальный сайт СБР. Отмечается, что в правление СБР избраны Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов. За членов правления свои голоса отдал 41 делегат, четверо воздержались.

Отметим, выборы в правление СБР состоялись сегодня, 11 июля, на внеочередной конференции организации в Химках.

Также известно, что Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции.

Напомним, ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий. Драчев объяснил это тем, что после принятия поправок в Конституцию РФ ему необходимо сосредоточиться на работе в Государственной думе.