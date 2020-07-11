«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Црвены Звезды»

Американский защитник «Црвены Звезды» Билли Бэрон попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Sportando. По информации источника, стороны уже обсуждали возможный переход баскетболиста в петербургский клуб.

Отметим, Бэрон провел прошлый сезон в «Црвене Звезде». В играх Евролиги американец набирал 11,6 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Ранее «Зенит» объявил об уходе ряда баскетболистов. В их число входят Антон Понкрашов, Алекс Ренфро и Колтон Айверсон. Кроме того, команду покинул ассистент генерального директора Марко Попович.

Недавно «Зенит» объявил о приобретении канадского защитника «Барселоны» Кевина Пангоса и литовского центрового миланской «Олимпии» Артураса Гудайтиса.