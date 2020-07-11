«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Црвены Звезды»

Американский защитник «Црвены Звезды» Билли Бэрон попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
Об этом сообщает Sportando. По информации источника, стороны уже обсуждали возможный переход баскетболиста в петербургский клуб.
Отметим, Бэрон провел прошлый сезон в «Црвене Звезде». В играх Евролиги американец набирал 11,6 очка, 2,7 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
Ранее «Зенит» объявил об уходе ряда баскетболистов. В их число входят Антон Понкрашов, Алекс Ренфро и Колтон Айверсон. Кроме того, команду покинул ассистент генерального директора Марко Попович.
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