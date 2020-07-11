Бывший президент СБР Владимир Драчев рассказал о погашении долгов перед сотрудниками.

По словам Драчева, до 31-го числа он погасил все задолженности перед работниками, выплаты проведены. Он отметил, есть небольшие долги перед людьми, которые продолжают работать.

«Газпром» продолжит работать с СБР. Также Минспорт несет огромную работу, оказывая поддержку. Я не вижу больших проблем перед СБР. Состояние организации стабильное. Биатлон – живой вид спорта», – сказал Драчев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.