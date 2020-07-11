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  • 15:40,  11 июля 2020
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Биатлон
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Губерниев прокомментировал избрание Майгурова главой СБР

Губерниев прокомментировал избрание Майгурова главой СБР
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об избрании Виктора Майгурова главой Союза биатлонистов России.

«Майгуров избран единогласно главой СБР! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровы запасем! А много ль корова дает молока? Не выдоишь за день, устанет рука… Природу бережно и чутко охраняй — и соберешь богатый урожай!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.

Кроме того, стал известен новый состав правления Союза биатлонистов России.

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