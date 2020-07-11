Американский чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о своем уровне и предстоящем бое.

По словам Усмана, он считает себя гибридным бойцом. Боец добавил, он может делать все, если он захочет повалить соперника, это лишь вопрос в том, когда он сделает это. Усман заявил, что если он захочет биться в стойке, то может спокойно соревноваться в ударке. Спортсмен отметил, у него один из самых высоких показателей боевого IQ, поэтому ему нужно выйти и найти ключ к победе.

«Я согласился на этот бой, хотя мог и отказаться. Я мог подождать и позднее провести бой с тем, с кем должен был, но люди хотели этот бой и я дам им то, чего они хотят», – сказал Усман, слова которого приводит UFC Russia.

Отметим, Масвидаль и Усман встретятся в титульном поединке турнира UFC 251. Событие пройдет 12 июля на острове Яс в Абу-Даби. В со-главном поединке турнира встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй, еще один титульник — бой Петра Яна и Жозе Алдо в легчайшем весе.