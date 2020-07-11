Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал избрание Виктора Майгурова новым президентом СБР.

«Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что нигде не нашел сведений о том, что за этот диплом Майгуров понес какое-то наказание, или хотя бы извинился, или эта история была как-то дезавуирована.

«Что ж, мы на правильном пути», — заявил Уткин.

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.