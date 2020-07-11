Майгуров пообещал сформировать попечительский совет СБР в ближайшие два месяца

Новый глава СБР Виктор Майгуров рассказал, что попечительский совет союза будет сформирован в течение ближайших двух месяцев.

По словам Майгурова, попечительский совет сформируется в ближайшие месяц-два. Он отметил, для этого правление СБР должно создать положение о попечительском совете.

«После этого мы проведем переговоры с Владимиром Владимировичем Якушевым, который собирается и дальше помогать биатлону», – сказал Майгуров, слова которого приводит ТАСС.