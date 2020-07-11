Майгуров пообещал сформировать попечительский совет СБР в ближайшие два месяца

Новый глава СБР Виктор Майгуров рассказал, что попечительский совет союза будет сформирован в течение ближайших двух месяцев.
По словам Майгурова, попечительский совет сформируется в ближайшие месяц-два. Он отметил, для этого правление СБР должно создать положение о попечительском совете.
«После этого мы проведем переговоры с Владимиром Владимировичем Якушевым, который собирается и дальше помогать биатлону», – сказал Майгуров, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.
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