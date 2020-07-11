Майгуров: Через год соберем внеочередную конференцию, чтобы изменить устав СБР

Новый глава СБР Виктор Майгуров заявил, что в следующем году в устав Союза биатлонистов России будут внесены изменения.

«Через год мы соберем внеочередную конференцию, чтобы изменить устав организации, некоторые положения которого устарели», – сказал Майгуров, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Его полномочия будут действовать до окончания сезона-2021/22. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.