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  • 15:44,  11 июля 2020
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Биатлон
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Майгуров: Через год соберем внеочередную конференцию, чтобы изменить устав СБР

Майгуров: Через год соберем внеочередную конференцию, чтобы изменить устав СБР
Виктор Майгуров. Фото: instagram.com/victor_maygurov

Новый глава СБР Виктор Майгуров заявил, что в следующем году в устав Союза биатлонистов России будут внесены изменения.

«Через год мы соберем внеочередную конференцию, чтобы изменить устав организации, некоторые положения которого устарели», – сказал Майгуров, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Его полномочия будут действовать до окончания сезона-2021/22. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.

Кроме того, стал известен новый состав правления Союза биатлонистов России.

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