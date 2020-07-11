Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что не видит Кике Сетьена наставником сине-гранатовых.

По словам Фонта, Сетьен заслуживает уважения и поддержки только по той причине, что он– нынешний тренер «Барселоны». Кандидат отметил, Сетьен всегда нравился ему как тренер, однако он не тот тренер, на которого можно рассчитывать в будущем.

«Это правда, что Хави станет тренером «Барсы» тогда, когда он сам решит, кто бы ни был президентом. Но я также уверен, что нет другого проекта, который мог бы гарантировать Хави реализацию его идей с максимальным шансом на успех. Если я буду иметь честь руководить «Барселоной», Хави станет центром футбольного проекта клуба на ближайшие годы», – сказал Фонт, слова которого приводит Ole.

Ранее уже сообщалось, что Кике Сетьен покинет сине-гранатовых в следующем сезоне.