Бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне собирается продолжить играть в стане горожан, даже если клубу запретят участие в еврокубках.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, 29-летний футболист не намерен покидать «Сити», если клуб получит двухлетний еврокубковый бан. Отмечается, в этом году де Брюйне станет отцом в третий раз, ему комфортно в Манчестере, и потому он не хочет совершать резких перемен. Также известно, что в скором времени «Сити» может начать переговоры по новому контракту со своим лидером. Срок его текущего соглашения истекает в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне футболист провел в составе «Манчестер Сити» 32 встречи в английской премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 19 результативных передач.