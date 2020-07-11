Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что продолжит игровую карьеру в Катаре.

32-летний спортсмен подписал контракт с клубом «Аль-Ахли». Как рассказал волейболист ТАСС, его соглашение с катарским клубом рассчитано на один сезон. Он вылетит в Катар, когда откроют границы.

Ранее стало известно, что Алексей Спиридонов покинул уфимский «Урал». До перехода игрока в «Аль-Ахли» его агент опроверг информацию о возможном переходе Спиридонова в польский клуб «Гданьск».

Также недавно спортсмен, являющийся болельщиком московского «Спартака», выразил недовольство по поводу видео из раздевалки «Зенита» во время празднования, его возмутил момент с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном. «Это же дичь! Понятно, если они друзья, то это нормально, но только, когда это действие для своих», — заявил Спиридонов, отметив, что когда подобное выходит из раздевалки, то это уже ненормально.