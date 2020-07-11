Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Государственной Думы Антон Шипулин поделился мнением о смене президента Союза биатлонистов России.

По словам Шипулина, впереди огромный объем работы в очень непростое для российского биатлона время. Он выразил уверенность, что Виктор Майгуров приложит все возможные усилия, чтобы вывести биатлон из кризиса.

«Его управленческий опыт, особенно в Международном союзе биатлонистов, его деловые и личные качества помогут ему в этом деле. Поздравляю его с этим назначением и желаю успехов в новой должности!» — написал Шипулин в Instagram.

Он также поблагодарил Владимира Драчева и назвал его решение покинуть пост главы СБР по-настоящему честным, взвешенным мужским решением. Шипулин добавил, несмотря на весь негатив, который окружал СБР в последнее время, за время работы Драчева были положительные моменты.

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Его полномочия будут действовать до окончания сезона-2021/22. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.