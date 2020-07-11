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  • 15:43,  11 июля 2020
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Бокс/MMA
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Уайт: Бой Конора и Масвидаля мог бы стать самым большим в истории UFC

Уайт: Бой Конора и Масвидаля мог бы стать самым большим в истории UFC
Дана Уайт. Фото: Instagram.

Президент UFC Дана Уайт допустил, что бой между бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором и обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем состоится.

«Да, этот бой мог бы стать самым большим в истории UFC. Но пока я не могу дождаться окончания завтрашнего дня», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.

Отметим, Масвидаль и Усман встретятся в титульном поединке турнира UFC 251. Событие пройдет 12 июля на острове Яс в Абу-Даби. В со-главном поединке турнира встретятся Александр Волкановски и Макс Холлоуэй, еще один титульник — бой Петра Яна и Жозе Алдо в легчайшем весе.

Конор Макгрегор ранее в третий раз объявил о завершении профессиональной карьеры.

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