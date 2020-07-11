Новый президент СБР Виктор Майгуров заявил, что восстановление организации в IBU в ноябре, скорее всего, не состоится.

«Положа руку на сердце, думаю, что в ноябре восстановление СБР в IBU вряд ли состоится, так как мы зависим от слушаний между РУСАДА и ВАДА», — сказал Майгуров, слова которого приводит «Р-Спорт».

Он отметил, один из критериев восстановления СБР — статус антидопингового агентства. Новый глава СБР добавил, все остальные критерии могут быть выполнены, но, скорее всего, всё останется в подвешенном состоянии. По словам Майгурова, в планах также провести рабочую встречу с руководством IBU, на которой могут быть найдены какие-то компромиссы.

Напомним, Виктор Майгуров официально выбран президентом Союза биатлонистов России. Майгурова единогласно поддержали все 45 делегатов конференции. Его полномочия будут действовать до окончания сезона-2021/22. Ранее у руля СБР был Владимир Драчев, который возглавлял организацию с 2018 года. За день до выборов он объявил о добровольном сложении полномочий.