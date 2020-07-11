Французский нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, «МЮ» продолжает поиски нападающего. Отмечается, манкунианцам был интересен англичанин Джейдон Санчо, однако дортмундская «Боруссия» требует за него не меньше 120 миллионов евро. По этой причине в «Юнайтед» решили параллельно побороться за Дембеле, так как манкунианцы считают, что француз обойдется дешевле.

Отметим, соглашение Усмана Дембеле с «Барселоной» действует еще два года, но 23-летний нападающий потерял доверие тренерского штаба и пропустил большую часть сезона из-за повреждений. Известно, что «Манчестер Юнайтед» давно следит за Дембеле.