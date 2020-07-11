Турецкий «Фенербахче» осуществляет попытки проработать переход нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. По сообщию Takvim, представители клуба уже связались с игроком.

Якобы Дзюба сообщил о желании перебраться в иностранный чемпионат, поэтому клуб из Стамбула будет пытаться зафиксировать сделку.

Отметим, что Дзюба уже подписал контракт «Зенита», о чем официально не сообщается, но все об этом знаю. Для перехода туркам придется платить «Зениту» деньги.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл за «Зенит» 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам 26 туров чемпионата «Зенит» стал чемпионом. В ранге обладателя золотых медалей «Зенит» обыграл «Сочи», а сегодня сыграет в гостях с «Ахматом».