Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинет пост наставника клуба из Ростова-на-дону. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, команда управленцев «Ростова», состоящая из инвестора и президента клуба Арташеса Арутюнянца, главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, уйдут из клуба. У издания нет дополнительной информации по этому поводу. Причины неизвестны.

Напомним, Карпин является главным тренером «Ростова» с декабря 2017 года.

«Ростов» после 27 туров в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги занимает 5-е место, набрав 43 очка.