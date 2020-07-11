Российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинальном матче выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem’s 7 победил итальянца Маттео Берреттини — 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча — один час 28 минут. За это время Рублёв дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. В активе Берреттини девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

В решающей игре турнира вторая ракетка России сыграет с организатором соревнований, первым сеяным Домиником Тимом. Австриец в параллельном полуфинале выиграл у испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

Турнир с 7 июля проходит в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования является 300 тысяч евро.