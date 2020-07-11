Лондонский «Челси» объявил о прибытии в клуб форварда Хакима Зиеша. Лондонский клуб в твиттере поприветствовал игрока.

«Добро пожаловать в «Челси», Хаким!» — отметила пресс-служба клуба, сопроводив снимок футболиста в тренировочной форме «Челси».

«Челси» еще зимой завершил сделку по переходу игрока из «Аякса». По официальным данным, форвард подпишет с лондонским клубом соглашение на пять лет.

Отмечается, что переход 27-летнего марроканца обошёлся «Челси» в 40 миллион евро. В чемпионате Нидерланди футболист сыграл 21 матч за «Аякс», забил шесть голов и отдал двенадцать голевых передач.

После 34 туров английской Премьер-лиги «Челси» находится на третьей строчке турнирной таблицы