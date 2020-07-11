Главный тренер «Зенита» Сергея Семак определился с основным составом на игру 28-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит». Учитывая, что команда стала чемпионом, а впереди сложный матч Кубка России, Семак предоставил игровую практику множеству резервистов.

В воротах команды сыграет Андрей Лунев. Справа в защите Вячеслав Караваев, слева Дуглас Сантос. В центре обороны Осорио и Даниил Прохин. В центре поля сыграют Магомед Оздоев и Леон Мусаев. На флангах Александр Ерохин и Далер Кузяев. В атаке будет играть Себастьян Дриусси и Эмильяно Ригони.

В запасе «Зенита» остались вратари Кержаков и Васютин, а также Смольников, Маммана, Шатов, Сутормин, Шамкин и Малком. Дзюба, Азмун и Ракицкий остались вне заявки.

Матч «Ахмат» — «Зенит» начнется в 18:30 по московскому времени.