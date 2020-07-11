Валерий Польховский будет назначен главным тренером сборной Росии по биатлону. Об этом в своём телеграм-канале сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Валерий Польховский будет главным тренером сборной по биатлону, решение принято!» — написал Губерниев.

Ранее Польховский был главным кандидатом на этот пост и успел сформировать свой штаб. Однако бывший президент СБР Владимир Драчёв поменял решение, отправив на утверждение в Министерство спорта других кандидатов. На позиции старших тренеров были рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский.

Напомним, сегодня в Союзе биатлонистов России был избран новый президент. Им стал трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров.