Российская фигуристка Алена Косторная на премии ISU Skating Awards стала первой в номинации лучший новичок. Россиянка в борьбе за приз 16-летняя фигуристка опередила соотечественницу Александру Трусову и кореянку Ю Ен.

Жюри, которое определяло лучших, состояло из олимпийской чемпионки россиянки Татьяны Навки. Туда входили также двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), олимпийский чемпион Эрик Редфорд (Канада), двукратный бронзовый призер ОИ Лю Чен (Китай), пятикратная чемпионка Европы Сюрии Бонали (Франция) и чемпион мира Тодда Элдриджа (США).

В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за коронавируса, Косторная победила на чемпионате Европы и выиграла в финале Гран-при.