Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, победившая на ISU Skating Awards в категории лучший тренер, не вышла в прямой эфир во время церемонии. До того, как объявить ее фамилию в качестве победителя в номинации, организаторы включили записанное тренером видеообращение.

В нем Тутберидзе отмечает, что работа тренеров довольная тяжелая — тебе приходится быть тренером, и другом, и учителей. Приходиться делиться душой.

«В первую очередь хочу сказать, что для меня это большая честь — оказаться в числе номинантов в номинации лучший тренер. Конечно, мы все очень счастливы, когда наши ученики показывают высшие результаты. Порой это ожидаемо, порой становится сюрпризом», — сказала Тутберидзе и пожелала успехов.

Отметим, что Тутберидзе победила двух других номинантов Рафаэль Арутюнян и Брайан Орсер.