Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали лучшими на ISU Skating Awards в номинации за лучший костюм. Паре удалось опередить россиянку Анну Щербакову и японца Юдзуру Ханю.

Победителя определит жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка, россиянка Татьяна Навка, двукратная чемпионка мира из Японии Мики Андо, олимпийский чемпион Эрик Редфорд из Канады, двукратный бронзовый призер Олимпиады Лю Чен (Китай), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали из Франции и американский чемпион мира Тодд Элдридж.

ISU Skating Awards – новая премия в фигурном катании. Награды должны были вручаться после чемпионата мира-2020 в канадском Монреале, который был отменен из-за пандемии коронавируса.