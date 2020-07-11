Петербургский «Зенит» начал гостевую встречу с грозненским «Ахматом» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучал 18:30 по московскому времени.

Сигнал о начале матча дал главный арбитр назначен Михаил Вилков. На линии ему будут помогают Николай Еремени и Андрей Болотенков. В качестве резервного рефери работает Лаша Верулидзе. Арбитры на VAR — Алексей Еськов и Антон Аверьянов. Инспектором встречи выступает Сергей Французов.

Для «Зенита» матч не имеет турнирного значения: петербуржцы уже оформили чемпионство и получили трофей. В этой связи Семак заиграл в стартовом составе Леона Мусаева и Даниила Прохина. Артем Дзюба и Сердар Азмун не сыграют в матче, поскольку не попали в заявку. Это же касается и Ярослава Ракицкого.