Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала победу в номинации «Новичок года» премии ISU Skating Awards. В номинации россиянка опередила Александру Трусову.

Косторная отметила, что эта премия добавит ей мотивации и уверенности, чему она очень рада.

Победа в номинации ISU показала мне, как много у меня болельщиков во всем мире. Я знала, что у меня есть большие фан-группы, есть люди, которым нравится моя работа. И теперь, уверена, их станет еще больше», — цитирует Косторную ТАСС.

Фигуристка подчеркнула, что это достижение не только ее, но и тренеров. Косторной очень приятно, что Тутберидзе тоже стала победителем ISU Awards.